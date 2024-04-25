BAE'de sel felaketinin hasarını gidermek için 545 milyon dolar tahsis edildi

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, 16 Nisan'da ülkede ülkede yaşanan sel felaketinin sonuçları ve etkileri ele alındı.

Toplantıya BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum da katıldı. Başbakan Al Maktum, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in sel felaketiyle ilgili alınması gereken önlemler hakkında talimat verdiğini belirtti. Vatandaşların güvenliğinin ön planda olduğunu vurgulayan Al Maktum, evlerde meydana gelen hasarların giderilmesi için 545 milyon dolarlık bir miktarın onaylandığını ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturulduğunu ifade etti.

Vatandaşlarının ve bölge sakinlerinin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Al Maktum, "Vatandaşların konutlarında, evlerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için 2 milyar dirhem (yaklaşık 545 milyon dolar) tutarında bir miktarı onayladık. Bu dosyanın takibi, evlerdeki hasarların belirlenmesi ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Al Maktum, ayrıca Bakanlar Kurulu'nda sağanak ve su baskınlarının altyapıya verdiği zararları değerlendirmek, devlet düzeyinde çözüm ve tedbirler önermek üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını aktardı.