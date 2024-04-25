BAE'de sel felaketinin hasarını gidermek için 545 milyon dolar tahsis edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede 8 gün önce meydana gelen sel felaketinin zararını karşılamak için yaklaşık 545 milyon dolar tahsis etti.

Son Güncelleme:
BAE'de sel felaketinin hasarını gidermek için 545 milyon dolar tahsis edildi

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, 16 Nisan'da ülkede ülkede yaşanan sel felaketinin sonuçları ve etkileri ele alındı.

Toplantıya BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum da katıldı. Başbakan Al Maktum, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in sel felaketiyle ilgili alınması gereken önlemler hakkında talimat verdiğini belirtti. Vatandaşların güvenliğinin ön planda olduğunu vurgulayan Al Maktum, evlerde meydana gelen hasarların giderilmesi için 545 milyon dolarlık bir miktarın onaylandığını ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturulduğunu ifade etti.

Vatandaşlarının ve bölge sakinlerinin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Al Maktum, "Vatandaşların konutlarında, evlerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için 2 milyar dirhem (yaklaşık 545 milyon dolar) tutarında bir miktarı onayladık. Bu dosyanın takibi, evlerdeki hasarların belirlenmesi ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Al Maktum, ayrıca Bakanlar Kurulu'nda sağanak ve su baskınlarının altyapıya verdiği zararları değerlendirmek, devlet düzeyinde çözüm ve tedbirler önermek üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını aktardı.

Son Güncelleme:
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor
İsrail'in Refah'a kara harekatı söylemi Filistinlileri göçe zorluyor İsrail'in Refah'a kara harekatı söylemi Filistinlileri göçe zorluyor
Rusya, ABD'nin BMGK'de sunduğu uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısını veto etti Rusya, ABD'nin BMGK'de sunduğu uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısını veto etti
ÇOK OKUNANLAR
Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde cansız bedeni bulundu! Eski Bakan Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu