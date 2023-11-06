Radyo programcısı canlı yayında öldürüldü!

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın "önemli bir şeyi yayında duyurmak" için Jumalon’un yayın yaptığı stüdyoya girmek için izin istediği belirtildi. Polis bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Jumalon’un öldürülmesini kınadı. Yazılı açıklama yapan Marcos Jr., "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği’ne göre Marcos Jr.’ın göreve geldiği Haziran 2022’den bu yana ülkede dört gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Jumalon’un canlı yayınları 94,7 Gold Mega Calamba FM’in Facebook sayfasında canlı yayınlanıyor. Kanalın 2 bin 400’e yakın takipçisi var.