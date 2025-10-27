Radiohead'in Solisti Thom Yorke’den İsrail’e Boykot: ‘Konser Vermeyeceğiz’

Radiohead solisti Thom Yorke, grubun 8 yıl önce Tel Aviv’de konser vermesine karşı çıkan Filistin yanlısı aktivistlere rağmen sahne almasının ardından, artık İsrail’de konser yapmayacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Radiohead'in Solisti Thom Yorke’den İsrail’e Boykot: ‘Konser Vermeyeceğiz’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radiohead’in solisti Thom Yorke, sekiz yıl önce Tel Aviv’de konser vermelerinin ardından, artık İsrail’de sahne almayacağını açıkladı. Sunday Times dergisine verdiği röportajda Yorke, “Kesinlikle hayır. Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında olmak istemem” ifadelerini kullandı.

Grup, önümüzdeki ay 7 yıl aradan sonra turneye çıkacak ve beş Avrupa şehrinde toplam 20 konser verecek. Turne tarihleri resmi olarak açıklanmadan önce, Filistinli Akademik ve Kültürel İsrail Boykotu Kampanyası, Radiohead üyesi Jonny Greenwood’un 2024’te Tel Aviv’de verdiği konser nedeniyle gruba boykot çağrısı yaptı.

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Radiohead’in 2016-2018 tarihli A Moon Shaped Pool dünya turnesi sırasında, İngiliz yönetmen Ken Loach gibi isimlerin boykot çağrılarına ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen grup Tel Aviv’de konser vermişti. O dönemde X platformunda Loach’a yanıt veren Yorke, “Bir ülkede konser vermek, o ülkenin hükümetini desteklemekle aynı şey değildir. 20 yılı aşkın süredir, bazıları diğerlerinden daha liberal olan bir dizi hükümetin yönetiminde İsrail'de konser verdik. Amerika'da da öyle. Netanyahu'yu Trump'tan daha fazla desteklemiyoruz, ama yine de Amerika'da konser veriyoruz” demişti.

Yeni röportajında Yorke, 2017’de Tel Aviv’de konser verme kararından dolayı biraz pişman olduğunu da ima etti. Solist, “açıkça yüksek mevkili” bir İsrailli’nin otellerine gelip konser verdikleri için teşekkür ettiğinde “dehşete düştüğünü” belirtti.

Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'Dünya
Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!Gazze Mahkemesi'nden Tarihi Karar: İsrail Soykırım Uyguluyor, Batı Destekliyor!Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz' Netanyahu'dan 'Gazze Gücü' Resti! 'Biz Karar Vereceğiz'
ABD Helikopteri ve Savaş Uçağı Denize Düştü ABD Helikopteri ve Savaş Uçağı Denize Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor, Metrekareye 30 Kg Yağış Düşecek AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Türklerin En Çok Gittiği Ülkede Kriz! Kapıları Kapatıyor: Vizesiz Dönem Sona Eriyor Türklerin En Çok Gittiği Ülkede Kriz! Kapıları Kapatıyor: Vizesiz Dönem Sona Eriyor