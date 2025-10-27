Radiohead'in Solisti Thom Yorke’den İsrail’e Boykot: ‘Konser Vermeyeceğiz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radiohead’in solisti Thom Yorke, sekiz yıl önce Tel Aviv’de konser vermelerinin ardından, artık İsrail’de sahne almayacağını açıkladı. Sunday Times dergisine verdiği röportajda Yorke, “Kesinlikle hayır. Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında olmak istemem” ifadelerini kullandı.

Grup, önümüzdeki ay 7 yıl aradan sonra turneye çıkacak ve beş Avrupa şehrinde toplam 20 konser verecek. Turne tarihleri resmi olarak açıklanmadan önce, Filistinli Akademik ve Kültürel İsrail Boykotu Kampanyası, Radiohead üyesi Jonny Greenwood’un 2024’te Tel Aviv’de verdiği konser nedeniyle gruba boykot çağrısı yaptı.

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Radiohead’in 2016-2018 tarihli A Moon Shaped Pool dünya turnesi sırasında, İngiliz yönetmen Ken Loach gibi isimlerin boykot çağrılarına ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen grup Tel Aviv’de konser vermişti. O dönemde X platformunda Loach’a yanıt veren Yorke, “Bir ülkede konser vermek, o ülkenin hükümetini desteklemekle aynı şey değildir. 20 yılı aşkın süredir, bazıları diğerlerinden daha liberal olan bir dizi hükümetin yönetiminde İsrail'de konser verdik. Amerika'da da öyle. Netanyahu'yu Trump'tan daha fazla desteklemiyoruz, ama yine de Amerika'da konser veriyoruz” demişti.

Yeni röportajında Yorke, 2017’de Tel Aviv’de konser verme kararından dolayı biraz pişman olduğunu da ima etti. Solist, “açıkça yüksek mevkili” bir İsrailli’nin otellerine gelip konser verdikleri için teşekkür ettiğinde “dehşete düştüğünü” belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi