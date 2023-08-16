Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Fransa'nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc'im, pilotluğunu yaptığı küçük uçak radardan kayboldu. Uçağın en kazına ulaşıldı. 3 kişi bulunan uçakta 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Loire-Atlantique bölgesinde öğleden sonra kalkış yapan 3 kişilik uçak havalandıktan kısa süre sonra radarda kayboldu.

Yerel saatle 19.00 gibi Lavau-sur-Loire kenti yakınında enkazına rastlanan uçağın düştüğü bölgede 71 yaşındaki Fransız gazeteci Leclerc ile beraberindeki bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Uçakta olduğu belirtilen üçüncü kişinin akıbetin ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BEA kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İtalya'nın o kasabasında 50 yıl sonra ilk cinayet: Bir Türk tutuklandı İtalya'nın o kasabasında 50 yıl sonra ilk cinayet: Bir Türk tutuklandı
Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor
Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu Türkiye'de en çok altın hangi ilde?
Kolsuz bisikletçiye ödül olarak kol saati verildi: Sosyal medyada tepki yağdı Kolsuz bisikletçiye ödül olarak kol saati verildi: Sosyal medyada tepki yağdı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!' İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!'
Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri
İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Cem Garipoğlu açıklaması: 'Hukuken söz konusu değil' Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Cem Garipoğlu açıklaması: 'Hukuken söz konusu değil'
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 11 derece birden artacak, termometreler 40'ı aşacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 11 derece birden artacak, termometreler 40'ı aşacak!