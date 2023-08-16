İtalya'nın o kasabasında 50 yıl sonra ilk cinayet: Bir Türk tutuklandı

İtalya'nın Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesine bağlı Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında yaşayan 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, pazar günü eve gelmediği için kayıp olduğu bildirildi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre polis, annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Celine'i aramak üzere Celine'in eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesine gitti. Çim kapıyı açmayınca zorla içeri giren polisler, genç kadının vahşice öldürüldüğünü gördü. Aslen Türk olan 28 yaşındaki Ömer Çim, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı.

İtalya'nın kamu yayıncısı Rai'de yer alan habere göre, 50 yıl sonra ilk kez cinayetin işlendiği kasabadaki olayın baş şüphelisi Çim, kaçmaya çalışırken Avusturya sınırı yakınlarında yakalandı.

Celine'in ayrıca, eski erkek arkadaşı Çim hakkında saldırı ve ağır tehdit şikayeti ile suç duyusunda bulunduğu öğrenildi.