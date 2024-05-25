Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı: 'Biz buna hazırız'

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. İkili görüşmede, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası konular ele alındı.

Putin, Belarus ile olan ekonomik ve savunma işbirliğine de değindi. Rusya'nın Belarus ekonomisine 5 milyar dolar yatırım yaptığını, Belarus'ta 2 bin 500'den fazla Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

İki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine dikkat çeken Putin, Belarus topraklarında ortak bölgesel birlikler, Rus savunma sistemleri ve taktik nükleer silahın konuşlandırıldığını, Rusya ve Belarus'un stratejik olmayan nükleer silah kullanımına dair tatbikatlar başlattığını söyledi.

'UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ'

Putin, Ukrayna konusunda da açıklamalar yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine dikkat çeken Putin, meşru yönetimle iş yapmanın önemine vurgu yaptı.