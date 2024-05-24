ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım paketinin onaylandığını duyurdu.

ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya aralarında çeşitli top mermisi ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderileceğini açıkladı. Bu yardım paketi, Ukrayna'ya yapılan 5. ek askeri yardım paketini oluşturuyor.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma desteği öngören tasarının yasalaşmasından sonraki 5. ilave askeri yardımın onaylandığı belirtildi.

Buna göre toplam değeri 275 milyon dolar olan ilave savunma yardımında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 milimetre ve 105 milimetre topçu mermileri, güdümlü füzeler, Javelin füzeleri ile diğer silah ve mühimmatlar yer alacak.

Pentagon, Ukrayna'ya yeni askeri yardımların süreceğini ve Rusya'nın Kharkiv'e yaptığı son saldırıları püskürtmesi konusunda Ukrayna ordusuna önemli bir destek sağlayacağını da kaydetti.

Kaynak: AA

Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin
Netanyahu, UAD'nin kararına karşı strateji geliştiriyor Netanyahu, UAD'nin kararına karşı strateji geliştiriyor
Washington Post: Rusya'nın elektronik savaş kabiliyetleri Ukrayna'daki ABD silahlarını etkisizleştirdi Rusya'nın elektronik savaş kabiliyetleri Ukrayna'daki ABD silahlarını etkisizleştirdi
Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol
ÇOK OKUNANLAR
Kanser tedavisi görüyordu: Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'den kötü haber! Kanser tedavisi görüyordu: Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'den kötü haber!
CHP'li Öztürkmen'den torpil iddiası: AKP'li vekili ziyaret eden sendika yöneticileri mülakatı geçti "AKP'li vekili ziyaret ettikten sonra terfi ettirildiler"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer müjdesi: Yıldızlara hazırlıklı olun "Yıldızlara hazırlıklı olun"
Galata Kulesi'nin kapıları tekrar ziyaretçilere açılıyor Galata Kulesi'nin kapıları tekrar ziyaretçilere açılıyor
Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı: 'Biz buna hazırız' Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı: 'Biz buna hazırız'