Prens Harry'den yeni itiraflar: "Böyle başarılı biriyle evlenmemi beklemiyorlardı"

Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak otobiyografik kitabı Spare'den (Yedek) önce Britanya kanalı ITV ve ABD kanalı CBS'le iki ayrı söyleşi yaptı.

İkisi de dün (8 Ocak) yayımlanan söyleşilerde Prens Harry, Britanya Kraliyet Ailesi'nin iç yüzüne ve oyuncu Meghan Markle'la evlendiğinden bu yana yaşadıklarına dair iddialarına yenilerini ekledi.

Prens Harry'nin öne çıkan açıklamalarından bazıları şöyle:

PRENSES DİANA'NIN ÖLÜMÜNÜN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Harry, CBS'ten Anderson Cooper'la yaptığı söyleşide annesi Prenses Diana'nın 1997'de öldüğüne 11 yıl boyunca inanmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir süre annemin öldüğünü kabullenmeyi reddettim. Bir yandan bize bunu asla yapmayacağını düşünüyordum ama diğer yandan her şey bir planın parçasıymış gibi geliyordu.

Prens Harry, "O dönem, annemin bir gün bizi arayacağına ve yanına gidip onunla birlikte olacağımıza inanıyordum" diye devam etti.

Sussex Dükü, annesinin "bir süre gözlerden uzak yaşamaya ihtiyacı olduğu için" böyle bir plan yaptığını düşündüğünü belirtti.

"AİLEMİ IRKÇILIKLA SUÇLAMADIM"

ITV'deki programın sunucusu Tom Bradby, Sussex çiftinin 2021'de Oprah Winfrey'yle yaptıkları yankı uyandıran söyleşiye değindi. Meghan ve Harry, o söyleşide oğulları Archie daha doğmadan Kraliyet Ailesi'nde bebeğin ten renginin nasıl olacağına dair tartışmalar döndüğünden bahsetmişti.

Harry, "Oprah röportajında aile üyelerinizi ırkçılıkla suçladınız" diyen Bradby'ye şöyle açıklama yaptı:

Hayır suçlamadım. Bunu Britanya basını söyledi.

Harry, söz konusu olayın yaşandığını ama bunun "ırkçılık" değil, "bilinçsiz önyargı" olduğunu vurguladı.

"BÖYLE BAŞARILI BİRİYLE EVLENMEMİ BEKLEMİYORLARDI"

Prens Harry, abisi Prens William ve Kate Middleton'ın yanında yıllarca yalnız gezdikten sonra kendisi de evlenince iki çift olarak yakınlaşmalarını umduğunu belirtti.

Nitekim, "Meghan gibi kariyerinde başarılı biriyle evlenince" işlerin umduğu gibi gitmediğini belirten Harry şunları söyledi:

4 kişi olunca William'la yeniden yakınlaşırız sanmıştım. Ama sanırım Meghan gibi çok başarılı kariyeri olan biriyle ilişki yaşamamı beklemiyorlardı.

"BABAMIN CAMİLLA'YLA EVLENMESİNİ İSTEMEDİK"

Prens Harry, CBS'teki söyleşisinde hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın Kral III. Charles'tan Camilla'yla evlenmemesini istediklerini söyledi:

Bunun yarardan çok zarar getireceğini düşündük. Şu anda istediği kişiyle birlikteyse, bu yeterli olmalı diye düşünüyorduk.

Bu fikre sonradan ikna olduklarını belirten Harry, şöyle devam etti:

Onun mutlu olmasını istiyorduk ve Camilla'yla ne kadar mutlu olduğunu gördük.

Harry, yine de Camilla'yı "tehlikeli" bulduklarını çünkü annesiyle babasının evliliğinin bitmesine neden olduğu için Charles'ın "kötü adam" diye tanınmasına sebep verdiğini ifade etti.

"KRALİYETLE ARAM DÜZELİR"

Basında her ne kadar Prens Harry ve Kraliyet Ailesi arasındaki ilişkilerin "çıkmaza sürüklendiğine" dair haberler yer alsa da Sussex Dükü bu gerilimin sona ereceğine "yüzde 100" inandığını dile getirdi.

Öte yandan Harry, karşı tarafın geçmişisin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ve böylece ileriye bakabileceklerini söyledi:

Yaşananların çoğuyla barıştım ama hâlâ sorumluluk üstlenmelerini bekliyorum.