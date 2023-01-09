İranlı futbolcuya 'Allah'a düşmanlık' suçundan 16 yıl ceza

İranlı futbolcu Emir Reza Nazr Azadani'ye, “Allah’a düşmanlık” suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası verildi.

İranlı futbolcuya 'Allah'a düşmanlık' suçundan 16 yıl ceza

İran'da Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolara katılmak ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic üyelerini öldürmek ile suçlanan profesyonel futbolcu Emir Reza Nazr Azadani, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Azadani'ye “Allah’a düşmanlık” suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, geçtiğimiz haftalarda, Azadani'nin idam cezasıyla karşı karşıya olduğu haberleri kamuoyunda yer almıştı. Küresel futbolcular sendikası FIFPRO, Azadani’nin ülkesinde 'kadın hakları ve temel haklar için kampanya yürütmesinden sonra' olası bir ölüm cezasıyla karşı karşıya kalması nedeniyle 'şoke olduklarını' duyurmuştu. Gösterilere destek veren İranlı eski ünlü futbolcu Ali Karimi ise “Amir’i idam etmeyin” diye tweet atmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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