ABD'de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu: Yetkililer 'kaza değil' dedi

ABD’nin Virginia eyaletinde yetkililer, 6 yaşında bir öğrencinin öğretmenini silahla vurduğu olayın “kaza” olmadığı görüşünü bildirdi. Vurulan öğretmenin hastanede tedavisi sürerken durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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ABD'de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu: Yetkililer 'kaza değil' dedi

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin Virginia eyaletinde geçen hafta 6 yaşında bir öğrenci, öğretmenini vurdu. Olay anında yaralanan öğretmenin diğer öğrencilere kaçmasını söylediği belirtildi.

Yetkililer, altı yaşındaki çocuğun gözaltında olduğunu belirtirken o yaşta birine karşı atılacak adımın hala belirlenmediği aktarıldı. Kaza olmadığı görüşüne varılan olayla ilgili yetkililer çoucğun nereden silahı temin ettiği ve silahın kime ait olduğu sorularının yanıtlarını arıyor.

Olayın yaşandığı Newport News’un Belediye Başkanı Philip Jones, okullardaki silahlı saldırıların ABD için bir “kırmızı bayrak” olduğunu söyleyerek “Bu olaydan sonra ülke genelinde bu tarz olayların nasıl önlenebileceğine dair bir tartışma olacağını düşünüyorum” dedi.

25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’in hastanede tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Altı yaşındaki çocuğun ailesinden velayetin alınabileceği tartışılıyor.

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