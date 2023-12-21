Prag'da üniversiteye silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti
Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemeler göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.
Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.
Son Güncelleme: