48 yıl hapis yatmıştı: Masum olduğu ortaya çıktı!

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1975 yılında cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen 70 yaşındaki Glynn Simmons’un 48 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan mahkum oldu.

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48 yıl hapis yatmıştı: Masum olduğu ortaya çıktı!

ABD’nin Oklahoma eyaletinde, 48 yıl hapis yatan 70 yaşındaki Glynn Simmons’un masum olduğu anlaşıldı. Oklahoma County Bölge Yargıcı Amy Palumbo salı günü yapılan duruşmada, Simmons’un cinayet işlemediğini belirterek masum olduğunu ilan etti.

Yargıç Palumbo kararında, "Bu mahkeme, Simmons’un mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve tatmin edici delillerle tespit etmiştir” ifadelerini kullandı.

LOUISIANA’DA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Simmons, Oklahoma şehrinin banliyösündeki bir tekel soygunu sırasında Carolyn Sue Rogers’ı öldürmekten idam cezasına çarptırılmış, daha sonra cezası müebbet hapse çevrilmişti. Cinayet sırasında memleketi Louisiana’da olduğunu söyleyen Simmons, 1975 yılında suçlu bulunup idam cezasına çarptırıldığında 22 yaşındaydı.

Bir bölge mahkemesi, bir tanığın diğer şüphelileri tespit etmesi ve savcıların tüm kanıtları savunma avukatlarına teslim etmediğinin ortaya çıkmasından sonra Temmuz ayında Simmons’un cezasını iptal etmişti.

48 yıl, 1 ay, 18 gün içeride kalan Simmons, haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu. Haksız yere hüküm giyip Oklahoma’da hapis yatan kişiler 175 bin dolara kadar tazminat almaya hak kazanıyor. Kampanya grubu GoFundMe’ye göre Simmons şu anda karaciğer kanseriyle mücadele ediyor.

Kaynak: İHA

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ABD Hapis cezası
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