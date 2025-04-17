Porto Riko'da Elektrik Kesintisi

Porto Riko’da dün öğle saatlerinde başlayan büyük elektrik kesintisi devam ediyor. Adada yaşayan binlerce kişi elektriksiz ve susuz kaldı.

Porto Riko'da Elektrik Kesintisi

Porto Riko’da dün öğle saatlerinde başlayan büyük elektrik kesintisi, adadaki yüz binlerce kişinin elektriksiz ve susuz kalmasına yol açtı.

Kesintiden uluslararası havalimanı, hastaneler ve oteller de etkilendi. 3 milyon nüfuslu adada, 1,4 milyon abone elektriksiz kalırken, 328 bin abone susuz kaldı; yetkililer 175 bin aboneye elektrik verilmesinin ardından çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA

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