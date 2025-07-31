Portekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen Açıkladı

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Portekiz, önümüzdeki eylül ayında Filistin devletinin tanınması konusunu resmi olarak görüşeceğini açıkladı. Bu açıklama Fransa, İngiltere, Malta ve Kanada'nın duyurularının ardından geldi.

Son açıklamayı yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" söylemişti.

Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi