Portekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen Açıkladı

Fransa, Kanada, Malta ve İngiltere'nin ardından Portekiz de Filistin'i devlet olarak tanıma yolunda adım atıyor. Portekiz hükümeti, Filistin devletinin tanınması konusunu resmi olarak görüşeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Portekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz, önümüzdeki eylül ayında Filistin devletinin tanınması konusunu resmi olarak görüşeceğini açıkladı. Bu açıklama Fransa, İngiltere, Malta ve Kanada'nın duyurularının ardından geldi.

Son açıklamayı yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" söylemişti.

Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti" diye konuşmuştu.

Trump'ın Kararını Duyurdular: ABD'den 'Filistin'i Tanıma' AçıklamasıTrump'ın Kararını Duyurdular: ABD'den 'Filistin'i Tanıma' AçıklamasıDünya
Kanada'dan Filistin'i Tanıma Adımı!Kanada'dan Filistin'i Tanıma Adımı!Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filistin Portekiz
Son Güncelleme:
Minik Muhammed Gazze’deki Felaketin Simgesi Oldu! Dünya Gördü, İsrail İnkar Etti Minik Muhammed Gazze’deki Felaketin Simgesi Oldu! Dünya Gördü, İsrail İnkar Etti
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Trump'ın Kararını Duyurdular: ABD'den 'Filistin'i Tanıma' Açıklaması ABD'den 'Filistin'i Tanıma' Açıklaması
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı