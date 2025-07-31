Minik Muhammed Gazze’deki Felaketin Simgesi Oldu! Dünya Gördü, İsrail İnkar Etti

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İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kayıpları artıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 89'u çocuk olmak üzere toplam 154 kişinin gıdaya erişemediği için hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in ağır saldırıları ve insani yardımın girişini büyük ölçüde engelleyen ablukası, Gazze'yi giderek büyüyen bir insani felakete sürüklüyor. Bölgede temel gıdaların yanı sıra içme suyu, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri de neredeyse tamamen tükenmiş durumda.

Özellikle çocuklar, açlığın en ağır etkilerini yaşıyor. Sağlık kaynakları, beslenme yetersizliği nedeniyle hastanelere getirilen çocuk sayısının her geçen gün arttığını bildiriyor.

DÜNYAYI SARSAN FOTOĞRAF

Geçtiğimiz hafta New York Times, 18 aylık Filistinli bebek Muhammed Zakaria el-Mutawaq'ın açlıktan bitkin düşmüş bir fotoğrafını manşetine taşıdı. Annesinin kucağında, gözleri kapanmak üzere olan, vücut gelişimi durmuş haldeki küçük Muhammed, Gazze'deki dramın sembolü haline geldi.

NYT'nin haberinde, bu kare aracılığıyla Gazze'deki ablukanın siviller üzerindeki yıkıcı sonuçları gözler önüne serildi. Ancak İsrail, bu haberin ardından NYT'ye karşı sert tepki gösterdi.

İSRAİL'DEN TEPKİ

Eski Başbakan Naftali Bennett, gazetenin "kanlı iftira" yaydığını öne sürerken, bazı İsrailli yetkililer fotoğrafın gerçek dışı olduğunu ve Hamas'ın hasta çocukları propaganda amacıyla kullandığını iddia etti.

İsrail'in bu açıklamaları, insan hakları savunucuları tarafından gerçeğin üzerini örtmeye yönelik bir "karalama kampanyası" olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi