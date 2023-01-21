Polis, emniyet kemeri takmayan başbakana ceza kesti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hareket halindeki bir araba içinde sosyal medya için video çekimi yaptığı sırada emniyet kemeri takmadığı için para cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sunak'ın paylaştığı videonun ardından Lancashire polisi, "inceleme başlatıldığını" duyurmuştu.

İngiltere'de emniyet kemeri takmayanlara olay yerinde 100 sterlin para cezası yazılabiliyor. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde ceza 500 sterline kadar çıkabiliyor.

Sunak, emniyet kemeri takmadığı özür diledi ve bunun "hatalı bir davranış" olduğunu söyledi.

Muhalefet ise Sunak'ın emniyet kemeri takmamasına tepki gösterdi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen yıl Sunak'ın "temassız kart" ile ödeme yapmayı başaramadığı görüntüleri hatırlatarak, "Rishi Sunak yönetemiyor; emniyet kemerini de banka kartını da tren hizmetlerini de ekonomiyi de ülkeyi de... Liste her gün daha da uzuyor" dedi.

Başbakan Sunak bu hafta yaptığı resmi ziyaretlerde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetle seyahat ettiği için de eleştiriliyordu. Liberal Demokrat Parti yetkilisi Daisy Cooper, "Başbakan jetlerle uçmaya öyle alışmış olmalı ki arabada emniyet kemeri takmayı unutmuş" dedi.