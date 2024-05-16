Peru hükümeti transseksüelleri akıl hastası olarak tanımladı

Peru hükümeti, trans ve interseks bireyleri resmi olarak "akıl hastası" kategorisine aldı. Devlet Başkanı Dina Boluarte, Sağlık Bakanı Cesar Vasquez ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jose Arista tarafından imzalanan bir belgede, trans bireylerin cinsiyet kimliğiyle ilgili şüpheleri tedavi edilmesi gereken ruh sağlığı koşulları olarak tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı, bu kararın Peru'nun kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığı için tıbbi müdahalenin tam kapsamını garanti etmesinin" tek yolu olduğunu savundu.

Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin imzasını taşıyan 009-2024-SA sayılı kararname, tüm sigortalılar için finanse edilen ve Peru'daki kamu ve özel sağlık merkezleri için geçerli olan durumların, müdahalelerin ve bakım masraflarının ayrıntılı bir listesini içeren Temel Sağlık Sigortası Planı'nın güncellenmesinden oluşuyor.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Birçok LGBTQ+ aktivisti ve insan hakları savunucusu, bu kararın trans bireylere karşı ayrımcılığın ve damgalamanın bir biçimi olduğunu savunarak karara tepki gösterdi.

Bu kararın trans bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ve Peru'daki LGBTQ+ hakları için ne tür sonuçlar doğuracağı ise henüz net değil.