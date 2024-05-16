Microsoft'tan Çin'deki personeline 'yurt dışı' teklifi

Microsoft, Çin'de yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında çalışan yüzlerce personeline yurt dışına transfer olmayı teklif etti.

Microsoft'tan Çin'deki personeline 'yurt dışı' teklifi

Microsoft, Çin'de yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında çalışan yüzlerce personele, ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere transfer olmayı teklif etti. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft'un bu hamlesi, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yönelik tarifeleri artırmasının ardından gerçekleşti.

Şirket, transfer teklifi sunulan 700 ila 800 çalışanın çoğunun Çin uyruklu olduğunu ve yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında uzmanlaştıklarını açıkladı. Microsoft sözcüsü, bu transferlerin şirketin çalışanlara farklı fırsatlar sunma politikasının bir parçası olduğunu ve yüzlerce personele isteğe bağlı transfer seçeneği sunulduğunu belirtti. Sözcü ayrıca Microsoft'un Çin'deki faaliyetlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Microsoft'un bu adımı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 14 Mayıs'ta aldığı ve Çin'den ithal edilen çelik, alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararının ardından gerçekleşti. Bu vergi artışı, ABD'nin kritik sektörlerde yerli üretimi teşvik etme ve Çin'e olan bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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