Her şey sil baştan: Ankara'da toplu ulaşım araçlarında yeni dönem

Ankara'da toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi değişiyor. Yeni sisteme geçiş için çalışmalar devam ederken, EGO Genel Müdürlüğünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar için açıklama yaptı.

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Her şey sil baştan: Ankara'da toplu ulaşım araçlarında yeni dönem

Ankara'da otobüs, metro ve trenlerde kullanılan ücret toplama sistemi değişiyor.

Yeni sisteme geçiş için çalışmalar devam ederken, EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan çalışmada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) şu anda hızlı bir şekilde yenilenme aşamasındadır. Mobil uygulamalarımız ile entegrasyon süreci test aşamasında olup, çok kısa bir süre içerisinde stabil çalışma şekline dönecektir. Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT'in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacımız doğrultusunda bu tür teknik sorunların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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