Pekin'de meydana gelen Doksuri Tayfun’unda 2 can kaybı; Binlerce kişi tahliye edildi

Çin’in doğu kesimini etkisi altına aldıktan sonra ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen Doksuri Tayfunu, başkent Pekin’in yanı sıra Tianjin kenti ve Hebei eyaletinde hafta sonunda şiddetli yağışlara yol açtı.

Son Güncelleme:
>

Öte yandan Pekin Meteoroloji Gözlemevi, şiddetli yağış için verilen kırmızı alarmı bugün de yenilerken, uyarının yarın 08.00’e kadar geçerli olduğu bildirildi. Pekin Hidroloji İstasyonu da sel alarm seviyesini kırmızıya yükseltti. Küçük ve orta büyüklükteki nehirlerin taşma riski bulunduğu, toprak kayması tehlikesi karşısında dikkatli olunması uyarısı yapıldı. 2011 yılından bu yana Pekin için ikinci kırmızı alarm verilmiş oldu.

Binlerce kişi tahliye edildi

Başkent Pekin'in Mentougou bölgesindeki bir nehirde 2 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklanırken Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle hafta sonu boyunca sağanak yağmur görülen Pekin’de binlerce kişi tahliye edildi. Başkentteki 350’den fazla yol sular altında kalırken afetin yol açtığı maddi hasar da açıklanmadı.
Pekin’de 2012 yılının temmuz ayında meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucunda 79 kişi yaşamını yitirmişti.

Tayfun Hebei ve Tianjin’i de vurdu

Doksuri Tayfunu, Pekin’e komşu olan Hebei eyaleti ile Tianjin kentini de etkisini altına aldı.
Hebei eyaleti için de kırmızı alarm seviyesinin korunduğu bildirildi. Eyaletin merkezi Shijiazhuang kentindeki 20 binden fazla kişi güvenli noktalara tahliye edildi. Hebei eyaletine bağlı Baoding kentinde çöken bir köprüden geçen 2 kamyon devrilirken şoförlerden birinin kayıp durumda olduğu belirtildi.
Fujian’da 400 milyon doların üzerinde doğrudan ekonomik kayıp
Çin’i bu yıl vuran beşinci tayfunun Fujian eyaletinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkilediği, 400 milyon doların üzerinde doğrudan ekonomik kayba yol açtığı açıklandı. Eyaletteki birçok şehirde cadde ve sokaklar su altında kalırken, ağaçlar kökünden söküldü. Şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde toprak kaymasına yol açtı.

Öte yandan, Filipinlerin ardından geçtiğimiz Cuma günü Fujian kıyılarına ulaşarak Çin’i etkisi altına alan Doksuri Tayfunu’nun etkileri devam ederken Khanun Tayfunu’nun da bu hafta Çin kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çin
Son Güncelleme:
Pilav yaparken bilmeniz gereken teknik. Lapa olmamasını sağlayan tüyo... Pilav yaparken bilmeniz gereken teknik. Lapa olmamasını sağlayan tüyo...
Taraftarları harekete geçti: Trump'a açılan davaların masrafları böyle karşılanacak Taraftarları harekete geçti: Trump'a açılan davaların masrafları böyle karşılanacak
Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin
Kremlin'den açıklama: Ukrayna terörist saldırı taktikleri kullanıyor Kremlin'den açıklama: Ukrayna terörist saldırı taktikleri kullanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi: Büyük sürprizler vadediyor Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi
Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu
Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor!
En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı
Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kur baskılandı! Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi