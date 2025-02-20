Papa'nın Durumu Ağırlaştı, En Kötü Senaryo İçin Provalar Başladı

88 yaşındaki Papa Francis’e çift taraflı zatürre teşhisi konmasının ardından sağlık durumu hakkında endişeler arttı. Şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın, Vatikan’ı terk etmeye uzun süre direndiği bildirildi. Papa'ya yakın kaynaklar, onun “bu sefer başaramayabileceğini” söylediğini iddia etti.

EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIK

NTV'den Ceren Ekşi'nin İsviçre gazetesi Blick’ten aktardığına göre, Papa’nın güvenliğinden sorumlu İsviçreli Muhafızlar, olası vefatına karşı cenaze protokollerini prova ediyor. Aynı zamanda, Vatikan çevresinde sıkı bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İtalyan Kardinal Angelo Comastri, Papa’nın durumu hakkında “Francis çok sakin. Dümeni Tanrı’nın ellerinde” açıklamasında bulundu.

MELONİ ZİYARET ETTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hastanede Papa’yı ziyaret eden ilk onaylanmış isim oldu. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Papa'nın bilincinin yerinde olduğunu ve her zamanki mizah anlayışını koruduğunu belirtti. Papa, hastanenin 10. katındaki özel süitte tedavi görmeye devam ediyor ve sadece sekreterleri ile tıbbi ekibiyle iletişim halinde.

NE OLMUŞTU?

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini söyleyerek konuşma yapamamıştı. Nefes almakta güçlük çeken Papa'nın konuşma metnini, yardımcıları okumuştu. 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören Papa'nın katılması beklenen etkinliklerin tamamı da iptal edilmişti.

Kaynak: NTV