Papa'dan Müslümanlara Ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ramazan ayına başlamaya hazırlanan Müslümanlara dayanışma mesajı verdi.

Papa'dan Müslümanlara Ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, Müslümanlar için ramazan ayının başlayacağına işaret ederek, "Bu akşam, Müslüman kardeşlerimiz ramazan ayına başlıyor. Onların hepsine yakınlığımı belirtiyorum." dedi.

Papa ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'da barış olması için dua ettiğini belirterek, sivillerin büyük acılar yaşamasına neden olan çatışmaların bir an önce son bulması temennisini dile getirdi.

Papa Franciscus, dün de İsviçre Radyo Televizyonunda (RSI) bir kısmı yayınlanan özel röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Rusya'nın da dahil olacağı barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." açıklamasına atıfta bulunarak, Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin de arabuluculuk teklif ettiğini söylemişti.

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