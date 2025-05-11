Papa 14. Leo'nun İlk Pazar Duasında Gazze Vurgusu

Papa 14. Leo, ilk pazar duasını yaptı. 14. Leo'nun dua sonraki mesajında Gazze vurguları dikkat çekti. Papa 14. Leo, "Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın” dedi.

Son Güncelleme:
Papa 14. Leo'nun İlk Pazar Duasında Gazze Vurgusu

Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından ilk pazar duasını yaptı. Leo, duanın ardından bir konuşma yaparak, uluslararası alanda yaşananlara ilişkin de mesajlar verdi.

80 yıl önce bu zamanlarda İkinci Dünya Savaşı'nın son bulduğunu anımsatan Papa 14. Leo, "Bu savaş 60 milyon cana mal oldu. Papa Franciscus'un defalarca dile getirdiği gibi, bugün ise parçalar halinde yaşanan bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın dramatik manzarasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, “Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum. En kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için gereken her şey yapılsın. Tüm esirler serbest bırakılsın ve çocuklar ailelerine dönebilsin” dedi.

İsrail’in insanlık dışı saldırıları altındaki Gazze’ye ilişkin de konuşan Papa, "Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Papa 14. Leo Gazze
Son Güncelleme:
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 14 Filistinli Gözaltında İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 14 Filistinli Gözaltında
3 Yıl Önce Öldürülen Kadının Sevgilisi Tutuklandı! İnternet Aramaları Kan Dondurdu 3 Yıl Önce Öldürülen Kadının Sevgilisi Tutuklandı! Aramaları Kan Dondurdu
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu