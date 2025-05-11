Papa 14. Leo'nun İlk Pazar Duasında Gazze Vurgusu

Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından ilk pazar duasını yaptı. Leo, duanın ardından bir konuşma yaparak, uluslararası alanda yaşananlara ilişkin de mesajlar verdi.

80 yıl önce bu zamanlarda İkinci Dünya Savaşı'nın son bulduğunu anımsatan Papa 14. Leo, "Bu savaş 60 milyon cana mal oldu. Papa Franciscus'un defalarca dile getirdiği gibi, bugün ise parçalar halinde yaşanan bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın dramatik manzarasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, “Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum. En kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için gereken her şey yapılsın. Tüm esirler serbest bırakılsın ve çocuklar ailelerine dönebilsin” dedi.

İsrail’in insanlık dışı saldırıları altındaki Gazze’ye ilişkin de konuşan Papa, "Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın” diye konuştu.

Kaynak: AA