3 Yıl Önce Öldürülen Kadının Sevgilisi Tutuklandı! İnternet Aramaları Kan Dondurdu

ABD'de üç yıldan fazla bir süre önce öldürülmüş halde bulunan kadının çocuğunun babası, bulunan deliller sonucunda tutuklandı. Şahıs, "birinci derece cinayet" ile suçlanırken, internet aramaları kan dondurdu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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3 Yıl Önce Öldürülen Kadının Sevgilisi Tutuklandı! İnternet Aramaları Kan Dondurdu

ABD'nin Louisiana eyaletinde 34 yaşındaki Karl Mayberry adlı erkek, çocuğunun annesi olan 31 yaşındaki Alvatyne Thomas'ın Aralık 2021'de vurularak öldürülmesi ile ilgili üç yıl sonra "birinci derece cinayet" ile suçlandı. Mahkeme belgesinde Thomas'ın 27 Aralık 2021'de vurularak öldürüldüğü ve "başına plastik bir torba geçirilmiş" halde bulunduğu belirtildi. Ayrıca alnında şişlik, kopmuş bir kulak ve birkaç yarası olduğu, vücudunun üzerine de çamaşır suyu döküldüğü tespit edildi.

İNTERNETTE CİNAYET SAVUNMASI ARATMIŞ

Polis, Karl Mayberry'nin soruşturma sırasında kendilerine Thomas'ın öldürüldüğünde işte olduğunu söylediğini, fakat iş arkadaşlarının polise birkaç saatliğine ayrıldığını ve farklı kıyafetler giyerek geri döndüğünü ve "perişan" göründüğünü söylediklerini bildirdi. Diğer yandan Mayberry'nin telefonunda kadının ölümüne yakın bir zamanda “birinci derece cinayet savunmaları” ve “Missouri'de sadece tanık ifadesi bir kişiye karşı cinayet suçlamasıyla kullanılabilir mi?” gibi internet aramaları yapıldığı öğrenildi.

3 Yıl Önce Öldürülen Kadının Sevgilisi Tutuklandı! İnternet Aramaları Kan Dondurdu - Resim : 1

CEZA AVUKATINA ÜCRET SORMUŞ

Mahkeme belgesine göre, Mayberry'nin Thomas'ın ölümünden sonra biriyle mesajlaştığı ve polisler olayla ilgili herhangi bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadan önce çocuğunun annesinin "mutfakta başına plastik bir torba sarılmış halde ölü bulunduğunu" söylediği de iddia edildi. 34 yaşındaki adamın bir ceza savunma avukatına da mesaj atarak bir cinayet davasında temsil ücretini sorduğu da belgeler de yer aldı.

'KATİLİN O OLDUĞUNU BİLİYORDUM'

Öldürülen Alvatyne Thomas'ın ablası Dewanna Coleman, Mayberry'ye karşı suçlama yapılmasının kendisine huzur hissettirdiğini söyledi. Coleman, "Onu seviyorum ve özlüyorum. Çok üzgünüm. Noel'in onu gördüğüm son gün olacağını asla düşünmezdim. Bu işte o adamın parmağı olduğunu da biliyordum. Ona bunu yapabilecek başka kimse yoktu" diye konuştu.

Mayberry, "saldırı" ve "ateşli silah bulundurma" gibi daha önceki suçları da göz önünde bulundurularak kefaletsiz bir şekilde cezaevinde tutuluyor.

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