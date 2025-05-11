İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 14 Filistinli Gözaltında

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 14 Filistinli Gözaltında

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kentinin doğusundaki çok sayıda mahalleye baskın düzenledi. Filistinlilere ait evlerde arama yapan ve eşyalarını dağıtan askerler 7 kişiyi, kentin güneyinde de 2 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na giren askerler, burada da evine baskın düzenlediği 1 Filistinli gözaltına alındı.

Askerler, Es-Selam Mahallesi'nde baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı. El Halil kentinin çeşitli kasabalarına da giren İsrail güçleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

BATI ŞERİA'DAKİ BASKINLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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