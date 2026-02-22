Pakistan'dan Misilleme: Afganistan’da 7 Nokta Vuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, X üzerindeki resmi hesabından yaptığı duyuruda, Pakistan’da son zamanlarda yaşanan bombalı eylemlerin Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ellerinde net deliller bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırılara karşılık olarak Pakistan’ın, Afganistan sınırı boyunca “terör kampı” olarak tanımladığı yedi ayrı noktaya operasyon düzenlediği ifade edildi.

Tolo News’e bilgi veren yerel kaynaklar ise Pakistan’a ait savaş uçaklarının Afganistan’ın Paktika vilayetinde yer alan Barmal bölgesini hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA