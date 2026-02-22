Pakistan'dan Misilleme: Afganistan’da 7 Nokta Vuruldu

Pakistan, son dönemde ülke içinde yaşanan bombalı saldırılara karşılık olarak Afganistan sınırında “terör kampı” olarak tanımladığı 7 noktaya yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Pakistan'dan Misilleme: Afganistan’da 7 Nokta Vuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, X üzerindeki resmi hesabından yaptığı duyuruda, Pakistan’da son zamanlarda yaşanan bombalı eylemlerin Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ellerinde net deliller bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırılara karşılık olarak Pakistan’ın, Afganistan sınırı boyunca “terör kampı” olarak tanımladığı yedi ayrı noktaya operasyon düzenlediği ifade edildi.

Tolo News’e bilgi veren yerel kaynaklar ise Pakistan’a ait savaş uçaklarının Afganistan’ın Paktika vilayetinde yer alan Barmal bölgesini hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler
Pakistan Afganistan
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız' İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Mahkeme Kararına Rağmen... Trump Ek Tarifede Vites Yükseltti Trump Ek Tarifede Vites Yükseltti
ÇOK OKUNANLAR
Çöküşe Bir Adım Daha... Dünya Nefessiz Kalıyor Çöküşe Bir Adım Daha... Dünya Nefessiz Kalıyor
Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı
Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor
Tahran’dan Sert Sözler: Pezeşkiyan Resti Çekti, 'Boyun Eğmeyeceğiz' Tahran’dan Sert Sözler: Pezeşkiyan Resti Çekti, 'Boyun Eğmeyeceğiz'
İstanbul Dahil 33 İl İçin Yağış Alarmı İstanbul Dahil 33 İl İçin Yağış Alarmı