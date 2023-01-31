Pakistan'da terör saldırısı: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

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Pakistan'da terör saldırısı: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

Pakistan'da dün, Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini, yaklaşık 150 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Saldırının dün yerel saatle 13.00'te gerçekleştiğini belirten yetkililer, saldırganın caminin ilk safında bulunduğunu ve bu sırada bombayı patlattığını açıkladı.

Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.

Han, bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söylemişti.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP) tarafından üstlenilen saldırının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü mensubu, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

Kaynak: AA

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