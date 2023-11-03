Oğlu ile gelininin cinsel ilişki görüntülerini paylaştı!

Tayvanlı gazeteci Xu Shengmei, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir eğlence programında tanık olduğu aile faciasını anlattı.

Hype’ın haberine göre, gelin düğünden sonra kocasının ailesiyle birlikte yaşıyordu. İlk başta yeni evlilerin herhangi bir sorunu yoktu. Ancak bazı komşularıyla yaptıkları bir sohbetin ardından acı gerçeği öğrendiler.

Konuşma sırasında komşulardan biri, nasıl birlikte olduklarını ayrıntılarıyla anlatınca şok edici gerçekler açığa çıktı.

Yeni eş başlangıçta itiraf karşısında suskun kaldı. Ancak sonra komşusunun bu özel ayrıntıları nasıl bildiğini hemen sorgulamaya başladı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yatak odalarında kamera bulundurduğu iddia edilen kayınvalidesiyle yüzleşti. İddiaya göre, kayınvalidesi bu cihazı kurarak günlük yaşamlarını ve özel anlarını izliyordu.

Ancak anne casusluk yapma niyetinde olmadığını iddia ederek şunları söyledi: “Yeni bir çocuk doğurdun ve ona nasıl bakacağını bilmediğinden korktum” demesine rağmen inandırıcı olamadı.

Bunun üzerine o evden ayrılarak kendi evlerine çıkan çiftin, “Ne olursa olsun asla annelerini affetmeyeceklerini” ilan ederek yeni bir hayata başladıkları öğrenildi.