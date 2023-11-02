İsrail: 'Ateşkes masada yok, Gazze şehrine yönelik kuşatma tamamlandı'
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin masada bulunmadığını da söyledi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaklaşık 9 bin Filistin hayatını kaybederken; İsrail'in saldırıları sürüyor.
"KUŞATMA TAMAMLANDI"
Belli bölgelerde kara harekatını da sürdüren İsrail Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını duyurdu. Hagari, ateşkes seçeneğinin masada bulunmadığını da söyledi.
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