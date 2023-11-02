İsrail bir mülteci kampını daha vurdu

İsrail'in Bureij Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti

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İsrail bir mülteci kampını daha vurdu

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmalarında, İsrail'in saldırıları her geçen gün ağırlaşıyor. Saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 9 bine yaklaşırken; İsrail'in hastaneler ve mülteci kamplarına yönelik saldırıları da devam ediyor.

BİR MÜLTECİ KAMPINA DAHA SALDIRI

Bugün ise İsrail, Bureij Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Bölge sakinleri enkaz altında onlarca kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Saldırı büyük bir krater oluşturdu ve çevredeki binalara ciddi hasar verdi.

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