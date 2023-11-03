İsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırı! Ölümden döndüler

İsrail'de TRT Haber muhabirleri Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın bulunduğu araca saldırı gerçekleşti. Bir cisimle hedef alındıklarını söyleyen muhabirler ölümden döndü.

İsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırı! Ölümden döndüler

Nablus kentinde meydana gelen saldırı sonrası muhabirler Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın durumlarının iyi olduğu ve bölgeden ayrıldıkları bildirildi.

Canlı yayına bağlanan muhabirlerin araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.

BİR CİSİMLE HEDEF ALINDILAR

Nablus kentinde meydana gelen saldırı sonrası muhabirler Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın durumlarının iyi olduğu ve bölgeden ayrıldıkları bildirildi.

Canlı yayına bağlanan muhabirlerin araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.

BİR CİSİMLE HEDEF ALINDILAR

Muhabir Murat Can Öztürk yaşanan anları canlı yayına bağlanarak aktardı.

Öztürk, "Yahudi yerleşimcilerin saldırdıkları yerleri görüntülemek için gittikleri Nablus'a ulaştık. Çekim yaptıktan sonra yola çıktık. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgeye geldik. O sırada bölgeden geçerken bir anda bir cisim fırlatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir Murat Can Öztürk yaşanan anları canlı yayına bağlanarak aktardı.

Öztürk, "Yahudi yerleşimcilerin saldırdıkları yerleri görüntülemek için gittikleri Nablus'a ulaştık. Çekim yaptıktan sonra yola çıktık. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgeye geldik. O sırada bölgeden geçerken bir anda bir cisim fırlatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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