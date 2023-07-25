Obama ailesine şok: Özel aşçıları ölü bulundu

ABD eski Başkanı Barack Obama ve ailesinin özel aşçılığını yapan Tafari Campbell'in cansız bedeni, Obama malikanesine yakın bir gölde bulundu. Obama'nın özel şefinin sır ölümü merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
Obama ailesine şok: Özel aşçıları ölü bulundu

Eski ABD BaşkanI Baracak Obama'nın Massachusetts'teki Martha's Vineyard adasında yer alan malikanesinde yas havası hakim.

Massachusetts'teki Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre kürek tahtası ile gölde açılan bir kişinin kaybolduğu ihbar edildi. Olay yerine gelen ekiplerin bulduğu cansız bedenin, 45 yaşındaki Tafari Campbell'e ait olduğu ortaya çıktı.

Daha evvel Beyaz Saray'da çalışan Tafari Campbell, Barak Obama'nın 2016'da görevinin sona ermesinden bu yana Obama ailesinin aşçısı olarak görev alıyordu.

Barack ve Michelle Obama çifti, "Tafari, aileimizin sevilen bir parçasıydı. Konu yemek oldu mu yaratıcı ve tutkuluydu. Düşünceli ve kibar birisiydi. Beyaz Saray'dan ayrılırken bizimle çalışmaya devam etmesini söyledik ve o da kabul etti. O günden beri ailemizin önemli bir parçası. Yaşanan hadise yüzünden çok üzgünüz" dedi.

CAN YELEĞİ GİYMEMİŞ

Polis, pazar günü kürek tahtasının sular altında kaldığı ihbarından bu yana arama faaliyetlerinin yapıldığını ve cansız bedene pazartesi ulaşıldığını kaydetti. Tafari Campbell'in can yeleği giymediği, kıyıdan 30 metre uzaklıkta olduğu ve cansız bedeninin suyun 2,4 metre altında sonar yardımıyla tespit edildiği belirtildi. 

Olay yaşandığında Obama ailesinin Massachusetts'te bulunmadığı kaydedildi. Polis, Tafari Campbell'in ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
Öyle bir köfte yaptık ki herkes mangalda pişirildiğini sandı. Bu köfte tarifi hayran bırakıyor Öyle bir köfte yaptık ki herkes mangalda pişirildiğini sandı. Bu köfte tarifi hayran bırakıyor
Türk kahvesi pişirirken bilmeniz gereken püf nokta! 40 yıllık aşçılar böyle pişiriyormuş Türk kahvesi pişirirken bilmeniz gereken püf nokta! 40 yıllık aşçılar böyle pişiriyormuş
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Protestolardan ders aldım Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Protestolardan ders aldım
Elon Musk yeniden 'dünyanın en zengini' oldu Elon Musk yeniden 'dünyanın en zengini' oldu
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor! Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!
Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor Selçuk Geçer: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor
Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları' Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları'