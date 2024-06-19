O ülkede devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanıyor!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, eğitim öğretim saatlerinde devlet okullarında öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya kullanımı yasaklanacak.

O ülkede devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanıyor!

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onayladı.

Buna göre, 120 gün içerisinde karara ilişkin bir plan hazırlanacak ve Ocak 2025 itibarıyla söz konusu uygulama yürürlüğe girecek.

Söz konusu yasak, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles'ta 429 binden fazla öğrenciyi ilgilendiriyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞININ ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Nick Melvoin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada öncü olacağımızı düşünüyorum ve bunun sonucunda öğrenciler, tüm şehir ve ülke bundan faydalanacak" dedi.

Bu adımla sınıfta dikkat dağınıklığının engellenmesinin ve öğrencilerin ruh sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin 2023 sonbaharında yaptığı bir ankete göre, ABD'deki öğretmenler, öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda giderek daha fazla sorunla karşılaşıyor ve üçte biri de telefonla dikkat dağıtmanın "sınıflarında önemli bir sorun" olduğunu vurguluyor.

"SOSYAL MEDYA GENÇLERİN RUH SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR"

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelindeki okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına yönelik çabaları desteklediğini ifade etti.

Newsom, ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy'nin, konuyla ilgili görüşlerini desteklediğini dile getirerek, "Sosyal medya, gençlerimizin ruh sağlığına zarar veriyor" diye konuştu.

ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Murthy, dün yaptığı açıklamada, gençler arasında bir ruh sağlığı "acil durumu" olduğunu düşündüğünü belirterek, sosyal medya platformlarında tütün ve alkol ürünlerindekine benzer güvenlik uyarı etiketleri bulunması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Okul Telefon Sosyal Medya ABD
Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı... Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...
Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem.... Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem....
Çin'de heyelan: 9 kişi öldü Çin'de heyelan: 9 kişi öldü
Noam Chomsky'nin eşinden 'ölüm' iddialarına yanıt Noam Chomsky'nin eşinden 'ölüm' iddialarına yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor
Yargıtay üyesi Uçar'dan HSK'ya: Devlete ihanet affedilmemeli Yargıtay üyesi Uçar'dan HSK'ya: Devlete ihanet affedilmemeli