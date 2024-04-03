Norveç parlamentosuna bomba tehdidi

Norveç parlamentosunun bomba tehdidi aldığı açıklandı. Polis, bina çevresindeki güvenliği artırdı.

Son Güncelleme:
Norveç parlamentosuna bomba tehdidi

Oslo polisi, Norveç Parlamentosu'nun bir bomba tehdidi aldığını duyurdu.

Polisin bina çevresindeki güvenliği arttırdığı belirtildi.

Reuters'ın bildirdğine göre canlı video yayınında, parlamento üyelerinin müzakerelerine devam ettiği görüldü.

Bir parlamento sözcüsü, binaya girmenin mümkün olmadığını ve polis konuyu araştırırken halkın binayı terk ettiğini söyledi.

Açıklamada, "Parlamentonun güvenliğini sağlamak ve olası olayları önlemek için olay yerindeyiz. Şu ana kadar üçüncü şahıslara yönelik bir tehdit olduğuna dair elimizde bir bilgi yok" denildi.

Etiketler
Norveç
Son Güncelleme:
Anya Taylor Joy'dan "İki yıl önce gizlice evlendim" itirafı Anya Taylor Joy'dan "İki yıl önce gizlice evlendim" itirafı
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül
İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti: Demirel'in 'boş tencere' sözlerini hatırlattı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti
Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı: Kente giriş-çıkışa da izin verilmeyecek Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı
CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış
Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı! Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı!