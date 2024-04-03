Norveç parlamentosuna bomba tehdidi

Oslo polisi, Norveç Parlamentosu'nun bir bomba tehdidi aldığını duyurdu.

Polisin bina çevresindeki güvenliği arttırdığı belirtildi.

Reuters'ın bildirdğine göre canlı video yayınında, parlamento üyelerinin müzakerelerine devam ettiği görüldü.

Bir parlamento sözcüsü, binaya girmenin mümkün olmadığını ve polis konuyu araştırırken halkın binayı terk ettiğini söyledi.

Açıklamada, "Parlamentonun güvenliğini sağlamak ve olası olayları önlemek için olay yerindeyiz. Şu ana kadar üçüncü şahıslara yönelik bir tehdit olduğuna dair elimizde bir bilgi yok" denildi.