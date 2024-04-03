İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 176 UNRWA çalışanı yaşamını yitirdi.

Açıklamaya göre, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer temel ihtiyaçlar ulaştırmasına yönelik İsrail engeli devam ediyor.

Kaynak: AA