İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun yaklaşık 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 176 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 176 UNRWA çalışanı yaşamını yitirdi.

Açıklamaya göre, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer temel ihtiyaçlar ulaştırmasına yönelik İsrail engeli devam ediyor.

Kaynak: AA

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