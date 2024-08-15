Nijerya'da Sel Felaketinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 16 kişi öldü.

Nijerya'da Sel Felaketinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, yaptığı açıklamada, eyalette günlerdir devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Mairiga, sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Seller nedeniyle 3 bin 936 evin sular altında kaldığını aktaran Mairiga, yüzlerce kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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