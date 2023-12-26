Nijerya'da köylere silahlı saldırı: Ölü sayısı 160'ı aştı
Nijerya'nın Bokkos kenti ve çevresinde 24 Aralık’ta meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısı 160'ı geçti.
Nijerya’nın Plateau State eyaletinde 24 Aralık Pazar günü silahlı kişilerce kırsal bölgelerde topluluklara silahlı silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıların kırsal alanlarda gerçekleşmesi nedeniyle kayıp kişilerin olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Bokkos yerel yönetim yetkilileri, saldırılarla ilgili basına yaptığı açıklamada ölü sayısının 160’ı geçtiğini ve 300’den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Yerel basın saldırganları silahlı suç örgütleri olarak nitelendirdi.
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