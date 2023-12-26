Irak'tan ABD'ye sert tepki: "Düşmanca bir eylem"

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları başlatmasının ardından, ABD askeri ve siyasi olarak İsrail’e desteğini açıkladı. Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki askeri varlıkları zaman zaman saldırıya uğrayan ABD, karşı hamle başlatarak bölgede kendisine karşı olan bazı örgütlere operasyon düzenliyor.

IRAK’TAN ABD’YE TEPKİ: DÜŞMANCA BİR EYLEM

Rudaw'ın aktardığına göre; ABD’nin Irak’ın çeşitli bölgelerindeki Heşdi Şabi Güçleri'nin karargâhını hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yayımlayan Irak hükümeti, saldırıları “düşmanca bir eylem" olarak nitelendirerek kınadı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden ABD’nin Irak'ta Şii milislere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Silahlı Kuvvetlerini hedef alın bu saldırıları kınıyoruz" denildi.

Söz konusu saldırıları “düşmanca” olarak nitelendirilen açıklamada, “ABD’nin düzenlediği saldırılarda güvenlik güçlerine mensup bir personel yaşamını yitirirken bazılarının sivil vatandaşlarımız olduğu 18 kişi de yaralandı” ifadelerine yer verildi.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Irak’ta yabancı ve diplomatik misyonlara yönelik yapılan saldırılara da değinilen açıklamada, “Hükümet, tüm güvenlik güçleri, tüm anayasal kurumları ve tüm yasal otoriteleri aracılığıyla, yabancı diplomatik misyonların merkezleri veya askeri danışmanlarını hedef alan taraflarla mücadele edecektir” denildi.

Saldırıların Irak devletinin egemenliğini etkileyen düşmanca eylemler olarak nitelendirilen açıklamada söz konusu saldırıların hiçbir koşulda ve hiçbir isim veya gerekçe adı altında yapılması kabul edilemez olduğu belirtildi.

ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıların güvenlik ve istikrarın genişletilmesi gibi uzun vadeli ortak çıkarlara hizmet etmediğine dikkat çekilen açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilere zarar verdiğini, ABD’nin Irak ile ilişkileri güçlendirme konusundaki beyanatlarına aykırı olduğu belirtildi.

İŞGALLE BİRLİKTE DEĞİŞEN IRAK

Irak, 2003 yılında ABD tarafından gerçekleştirilen işgal ile tarihsel bir dönemeç yaşadı.

Saddam Hüseyin'in silahları olduğu iddiası ve terörle mücadele gerekçesiyle Irak'ı işgal etti. Ancak, bu iddiaların gerçek dışı olduğu ve işgalin meşruiyeti konusundaki tartışmalar, uluslararası toplumda büyük tepkilere neden oldu.

Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle başlayan süreç, bölgede karmaşa ve belirsizlik yaratmış, uzun vadeli etkileriyle birlikte Irak'ı derin bir krize sürükledi.

Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkılması, önemli bir kırılma noktası olarak tarihe geçti

İşgalin ardından Irak'ta güvenlik durumu hızla kötüleşti. Direniş grupları, etnik ve dini ayrılıklar, terör saldırıları ve yabancı savaşçıların katılımıyla ülkede kaotik bir ortam oluştu. Bu durum, Irak'ın istikrarsızlığını derinleştirdi.

Irak, Şii, Sünni ve Kürt nüfusları arasında hassas bir dengeye sahip bir ülke. İşgal sonrasında, etnik ve dini gerilimler arttı. Bu gerilimler, siyasi çatışmalara ve hükümetin zayıflamasına yol açarak ülkenin bütünlüğünü tehdit etti.

Irak'ta geçiş döneminde siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk sorunları derinleşti. Yeni kurulan hükümetler, çeşitli sorunlarla boğuşarak kamu hizmetlerini etkili bir şekilde sağlayamadılar. Bu durum, halk arasındaki güveni sarsarak toplumsal huzursuzluğa neden oldu.

2014 yılında Irak, IŞİD'in saldırılarına maruz kaldı. Örgüt, Irak'ın bazı önemli bölgelerini ele geçirerek büyük bir tehlike oluşturdu. Uluslararası koalisyon güçleri, Irak hükümetine destek vererek IŞİD'e karşı mücadele etti, ancak bu süreç Irak'ın güvenlik ve istikrarını daha da zorlaştırdı.

Irak, halen içsel çatışmalar, güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele etmektedir. Ülke, bölgesel ve küresel aktörlerin etkisi altında kalmaya devam ederken, Iraklılar daha iyi bir gelecek umuduyla hükümetlerinden çözümler beklemektedir.

ABD'nin Irak'ı işgali, bölgeyi ve dünyayı derinden etkileyen bir dönemeç oldu. Irak, hala bu olayın yaralarını sarmaya çalışırken, uluslararası toplumun desteği ve içsel çözümlerle istikrarlı bir geleceğe doğru ilerlemeye çalışmaktadır. Ancak, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve belirsizlikler, Irak'ın önündeki uzun ve karmaşık bir yolun sadece bir kısmını temsil etmektedir.