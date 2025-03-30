Netanyahu’dan ‘Türkiye’ Gündemli Güvenlik Zirvesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu güvenlik yetkilileriyle toplantı kararı aldı. Toplantının gündeminin "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı" olduğu öğrenildi. Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

Netanyahu’dan ‘Türkiye’ Gündemli Güvenlik Zirvesi

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

Saldırılar devam ederken, İsrail Başbakanlık Ofisi Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'deki varlığına" ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını açıkladı. Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

GEÇEN HAFTA DA 'TÜRKİYE'NİN ARTAN ETKİSİ' GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti.

Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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