Netanyahu'dan 'Savaşa Devam' Mesajı: 'Görevimiz Bitmedi, Saldırılar Sürecek'
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, İran'a saldırılara devam edeceklerini bildirerek, 'Görevi tamamlamaya çok yakınız. Tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi.
'TÜM HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN...'
Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" ifadelerini kullandı. İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, saldırıları gerekenden erken de sonlandırmayacaklarını belirtti.
Netanyahu, "görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını" savundu.
Kaynak: AA