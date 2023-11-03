Netanyahu'dan Hasan Nasrallah'a ültimatom: Bir hata sana hayal bile edemeyeceğin bir şekilde pahalıya mal olur

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Blinken ziyaretinde sivillerin hedef alınmamasını belirterek İsrail yetkilerine çağrıda bulunmuştu. Bunun yanında Netanyahu'ya desteklerini sundu.

İkili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları şöyle:

"Kuzeydeki düşmanımıza söylüyorum: Bizi yanlış anlama. Bir hata sana hayal bile edemeyeceğin bir şekilde pahalıya mal olur. Blinken'a net bir şekilde belirttim ki İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkese karşı çıkıyor. İsrail, Gazze'ye yakıtın girişine izin vermeyecek ve fonların Şerit'e transferine karşı çıkıyor."

NASRALLAH NE DEMİŞTİ?

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, canlı yayındaki açıklamalarında "Savaşın sorumlusu ABD, İsrail bir maşa. ABD bedel ödemeli. ABD üslerine saldıracağız" demişti.

Hizbullah lideri ayrıca İsrail'i uyararak, "Lübnan'a karşı önleyici bir operasyon gerçekleştirirse tarihinin en büyük hatasını yapmış olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem