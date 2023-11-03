İsrail'in öldürdüğü ABD'li aktivist Corrie'nin ailesi: ABD, İsrail politikasını değiştirmeli

Gazze'de bir Filistinlinin evinin yıkılmasını önlemek için İsrail buldozerine karşı dururken öldürülen Rachel'in annesi Cindy ve babası Craig Corrie, AA'nın İngilizce podcasti Anadolu Talk Zone'a konuştu.

Corrie'nin annesi Cindy, kızının meraklı ve yaratıcı bir çocuk olduğunu, daima yazdığını ve sanatı aracılığıyla dünya hakkında duygu ve görüşlerini ifade ettiğini dile getirdi.

Kızının dünyayı daha fazla keşfetme fırsatı ve ayrıcalığı olduğunu kaydeden Cindy, Rachel'in yurt dışına seyahat edebilme fırsatının, gözlerini dünyaya açmasını sağladığını vurguladı.

Kızının Filistin'e gitme sürecini anlatan Anne Corrie, ilk önce Rachel'in ABD'de 2001'de yaşanan 11 Eylül saldırılarının ardından barış çabalarına katıldığını kaydetti.

Cindy, kızının bu dönemde üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, 11 Eylül olaylarının, ABD'lilerin ve özellikle ABD'li gençlerin hayatında önemli bir olay olduğunu, daha önce benzer bir olay yaşanmadığını vurguladı. Cindy, kızının böylelikle ABD'deki barış hareketine bağlandığını söyledi.

11 Eylül olaylarının, kızının Filistin konusunda bilgilenmesine ışık tuttuğuna işaret eden Cindy, Rachel'in 23 yaşındayken Uluslararası Dayanışma Hareketi ile Filistin'e gittiğini bildirdi.

'ARTIK GAZZE'YE İNSANİ YARDIMIN GİRMESİNİN VAKTI'

İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 1500'den fazla çocuğun öldüğünü vurgulayan Cindy, "Artık ateşkes zamanı, Gazze'ye insani yardımın girmesinin vakti. Savaş ya da genişletilmiş askeri harekatın iyi sonuçlar getirdiğini hiçbir zaman görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Cindy Corrie, herkesin, Gazze'ye gitme şansı olmadığını dile getirerek, "Ancak burada, ABD de görünür olmalı ve hükümetimize Filistin halkının var olduğunu, masum sivillerin ve çocukların büyük acılar çektiğini bildirmeliyiz." dedi.

Dünyayı "yaşanan tüm şiddete karşı durmaya" çağıran Cindy Corrie, herkesi yürüyüş ve mitinglerle bölgedeki tüm insanlara desteği görünür kılmaya davet etti.

'RACHEL'İ ÖLDÜREN BULDOZER DEĞİLDİ'

Rachel'ın babası Craig Corrie, kızının benimsediği değerleri önemsediğine dikkati çekerek, "O, bana nasıl yaşanacağını gösterdi, ona çok minnettarım." diye konuştu.

Kızı için adalet aramak amacıyla İsrail'e karşı yürüttüğü hukuki mücadelede yaşadığı zorluklara değinen baba Corrie, "Yapmak istediğimiz şey, gerçekten sorumluları bulmaktı. Bunun olması için en mantıklı yol, hükümetimizle (ABD) onların (İsrail) hükümetinin görüşmesiydi." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush ve eski İsrail Başbakanı Ariel Sharon ile görüşmesinden bahseden Corrie, İsrail hükümetinin, ABD hükümetine verilecek bir raporla kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma sözü olduğunu aktardı.

Corrie, "ABD hükümetinin tutumu, bugüne kadar hiçbir zaman kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturmanın yapılamayacağı yönünde olmaya devam ediyor. Buradaki sorun, Rachel'ı öldüren buldozer değildi, buldozerle ezildiğinde gittiği yönde değildi ve (buldozer) Rachel'ın öldürüldüğü yerden birkaç metre uzaktaydı. En başından beri dezenformasyon vardı." şeklinde konuştu.

'RACHEL CORRIE VAKFINI KURDUK'

Kızının sahip olduğu değerleri dünyaya yaymak amacıyla "Rachel Corrie Vakfı"nı kurduklarını anımsatan Craig Corrie, çoğunlukla gençlerle çalıştıklarını anlattı. Bu çalışmalarla Gazze'deki insanlara, "Rachel'in ailesinin onları hala hatırladığına" yönelik mesajlar verdiklerinin altını çizen baba Corrie, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler burada ABD'de en fazla ihtiyacımız olan şeyin, ABD hükümetinin, İsrail ve Filistin'e yönelik politikasını değiştirmek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sağduyulu olmaya çalışıyoruz ve bölgedeki tüm insanların yaşamlarının ve meşru ihtiyaçlarının farkına varmak ve özellikle Gazze'ye ama aynı zamanda Batı Şeria'ya da dikkati çekmek istiyoruz. "

ABD'Lİ BARIŞ AKTİVİSTİ RACHEL CORRİE KİMDİR?

ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafonla Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürüldü.

Yabancı olduğu için İsrail'in yıkım araçlarını durdurabileceğini zanneden Rachel, buldozerin önüne geçmiş ancak İsrail buldozeri Corrie'yi ezmişti.

Adı Filistin'de pek çok okul, hastane ve yeni doğmuş çocuğa verilen Rachel Corrie'nin anısına çok sayıda film yapıldı, tiyatro oyunu oynandı ve kitaplar yazıldı. Corrie'nin Filistin'den ailesine yazdığı mektuplar derlenerek, "Bırakın Tek Başıma Direneyim" başlığıyla kitap olarak yayımlandı.

Corrie'nin ölüm haberini büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Filistinliler, "şehit" olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenlemişti. Dünyanın her yerinde iyilik öncüsü olarak ebedileşen Corrie'nin adına Filistinlilerin Gazze'deki dramına ışık tutan çok sayıda film çekilirken İrlanda'dan Gazze'ye yardım götüren gemiye de onun ismi verilmişti.

Kaynak: AA