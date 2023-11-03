İran'da acil hastaneye gitmesi gereken Nobel ödüllü Mohammadi, başörtüsü takmayı reddettiği için tedavi olamıyor

Nobel ödüllü, feminist, insan hakları savunucusu İranlı Narges Mohammadi, İran'daki ahlak polisi tarafından darp edilen ve kaldırıldığı hastanede can veren Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başörtüsü takmayacağını açıklamıştı.

Şeriatla yönetilen İran'da başörtüsü takmak zorunlu. Molla rejimiyle birlikte tüm ülkede kadınların başlarını örtmesi zorunlu hale getirildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Tahran'daki Evin Cezaevi’nde tutulan 51 yaşındaki Mohammadi’nin bir kalp sorunu nedeniyle hastanede tedavi görmesi gerektiği aktarıldı. Yazılı bir açıklama yapan Mohammadi’nin ailesi, “Cezaevi yönetimi, tutukluların hastaneye sevk edilmesi için başörtüsü takmalarının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

ACİL ANJİYO OLMASI GEREKİYOR

Kalp sorunu sebebiyle acil hastaneye gitmesi gerektiğini vurgulayan aileye Tahran'dan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan aile, Mohammadi’nin acilen anjiyo olması gerektiğini belirterek, “Zorla başörtüsü giydirmeye çalışmalarına karşı çıkıyor. İki gündür cezaevinde bir grup kadın, onun hastaneye götürülmesi için aralıksız protesto yapıyor”

MASHA AMINI CEZASI

Amini olayında kamuoyu yaratan kadın gazeteciler, Nilufar Hamedi ve Elaha Mohammadi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme Elaha Mohammadi'ye, düşman hükümetiyle(AB) işbirliği yapmak suçundan 6, ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla komplo kurmak suçundan 5 ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı din propagandası yapmak suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Nilufar Hamedi ise düşman hükümetiyle(AB) işbirliği yapmak suçundan 7, ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma yapmaktan 5 ve terör suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem