ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları: Türkiye'den isimler de listede

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya üçüncü ülkelerden teknoloji ve teçhizat sağlayarak Ukrayna'ya karşı savaşa yardım ettiği gerekçesiyle aralarında Türkiye'den kişi ve kuruluşların da olduğu isimlere yeni yaptırımlar açıkladı.

Askeri-endüstriyel kompleksini sürdürmek ve korumak için ihtiyaç duyduğu teknoloji, ekipman ve diğer malzemelerin çoğunu yurt içinde üretemeyen Rusya’nın ihtiyaç duyduğu malları elde etmek için üçüncü ülke tedarikçilerine güvendiğini ifade eden ABD’li yetkililer, “Rusya, Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile meşru ekonomik ilişkilerini istismar etmeye devam etmektedir; bu ülkeler Rusya'ya yabancı teknoloji ve ekipman ihraç eden, yeniden ihraç eden ve aktaran merkezler haline gelmiştir” açıklamasına bulundu.

TÜRKİYE'DEN HANGİ ŞİRKETLER LİSTEDE?

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'nin aktardığına göre, Çin, Türkiye ve BAE'de yerleşik şirketlerin Rusya'nın silah sistemleri için ihtiyaç duyduğu kritik bileşenler dahil yüksek öncelikli çift kullanımlı mallar göndermeye devam ettiğini belirten ABD Hazine Bakanlığı, üç ülkenin hükümetleri ile potansiyel yaptırımları ve ihracat kontrol zafiyetlerini ikili işbirliği ruhu içinde birlikte ele almak için çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bakanlığın 2 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye merkezli yedi şirketin adı geçiyor. Açıklamanın Türkiye başlığı altında yer alan Azint Elektronik, Basilevs Lojistik, Bosphorus Gate, Jacbac Technology, Kuzey Logistics, Smart Techno Group ve Technopartner isimli şirketlerin Rusya’ya mikroelektronik üretim ekipmanı, elektronik entegre devreler, tantal ve çok katmanlı seramik kapasitörler, veri alma, dönüştürme ve iletme makineleri, lityum-iyon piller, elektrikli bataryalar ve metal işleme aletleri, metal tornalama takım tezgahları için aletler, kalibrasyon ve malzeme test ekipmanları için mallar gönderdiği kaydedildi. Yedi şirket, Rusya ekonomisinin elektronik, teknoloji, taşımacılık sektöründe faaliyet gösterdiği için ABD’nin yaptırım listesine alındı.

'RUS İSTİHBARATI İLE BAĞLANTILI TÜRKİYE MERKEZLİ YASADIŞI TEDARİK AĞI'

ABD Hazine Bakanlığı, bu şirketlere ek olarak, 'Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı Türkiye merkezli bir yasadışı tedarik ağını da çökertmek üzere harekete geçtiklerini, bu ağın başındaki ismin Türkiye vatandaşı Berk Türken olduğunu' açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında Türken’in Türkiye merkezli BSB Grup İnternet ve Yapay Zeka Teknolojileri Anonim Şirketi ve Türken Dijital Matbaa Teknolojileri Bilgisayar Bilişim Kırtasiye Fotoğrafçılık Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi firmalarının sahibi olduğu belirtildi; kendisi ve şirketlerinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

TEDARİK AĞI ŞEMAYLA GÖSTERDİLDİ: 'TEKNOLOJİ TEDARİKİ SAĞLANDI'

Tedarik ağının bir şema ile de gösterildiği açıklamada, “Berk Türken ve Türken Dijital, Rus istihbarat servislerinin yaptırım uygulanan Rus kuruluşları için teknoloji tedarik etmesini sağladı. Türken Dijital, yaptırım engellerini aşmak ve malları Türkiye'den Rusya'ya taşımak için ödeme ve nakliye ayrıntılarını düzenlemek üzere ABD’nin yaptırım listesindeki TBS ve Andrey Vladimiroviç Timoşin ile birlikte çalıştı” denildi.

TBS’in başkent Moskova'da bulunan ve mikroelektronik endüstrisi için test sistemleri sağlayan bir teknoloji şirketi olduğu belirtilen açıklamada, “Rusya'nın istihbarat servisleri, Rus müşteriler adına ödeme yapmak ve ekipman sevk etmek için TBS'i kullandı. Timoşin, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarına yarı iletken ve nanoteknoloji üretim ekipmanı tedarik etmek için TBS ve diğer şirketlerle birlikte çalıştı. Timoşin'in tedarik faaliyetleri Rusya'nın istihbarat servisleri tarafından yönlendirildi” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya karşı aldığı kapsamlı yeni tedbirler arasında Türkiye’dekiler dışında yüzlerce kişi ve kuruluşa yönelik yaptırımlar yer alıyor. Rusya merkezli yedi banka ve onlarca sanayi firması da Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.