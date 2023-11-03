Mescid-i Aksa'da 4. cuma: İsrail polisinden cuma namazı çıkışı gaz bombalı müdahale

Aksa Tufanı operasyonunun 28. gününe girildi.

Filistin'de Hamas öncülüğünde başlayan ve birçok örgüt tarafından İsrail'e yönelik sürdürülen operasyonda, her iki tarafında kayıpları günden güne artıyor.

Ayrıca kara harekatını başlatan İsrail, hava saldırılarıyla birlikte sivil katliamlar gerçekleştirmeye de devam ediyor.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

4. CUMA

Mescid-i Aksa'da, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen 4. cumada İsrail polisinin, Cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombası ile müdahale ettiği kaydedildi.

Polis güçleri, namaz için Mescid'i Aksa'ya ilerleyen Filistinlilerin geçişini de engellemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem