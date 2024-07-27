Netanyahu Mecdel Şems Saldırısı Nedeniyle ABD'den İsrail'e Dönüşünü Erkene Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seyahatindeyken işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan saldırı hakkında bilgilendirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Netanyahu Mecdel Şems Saldırısı Nedeniyle ABD'den İsrail'e Dönüşünü Erkene Aldı

İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ABD seyahatindeki Netanyahu’nun saldırı sonrası İsrail'e dönüş takvimine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından Başbakan Netanyahu’nun, kendisini İsrail'e götürecek uçağın mümkün olan en erken saatte kalkması talimatını verdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesine göre, ABD’deki Netanyahu’nun mahiyetindeki bir yetkili, ABD saatiyle gece 23.00 olarak planlanan uçuşun saat 18.00'e çekildiğini kaydetti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı. İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti. İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.

İlk Defa O Bölgeyi Hedef Aldı! Hizbullah’tan İsrail'e Füze Saldırısıİlk Defa O Bölgeyi Hedef Aldı! Hizbullah’tan İsrail'e Füze SaldırısıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu ABD İsrail Hizbullah
Son Güncelleme:
Peru’da Feci Kaza! Otobüs Yaya Geçidine Daldı: 1 Ölü, 31 Yaralı Peru’da Feci Kaza! Otobüs Yaya Geçidine Daldı
Dünya Düzeni Değişiyor mu? Macaristan Başbakanı Orban: '500 Yıldır Görülmemiş Bir Değişim' '500 Yıldır Görülmemiş Bir Değişim'
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor
Paris Medya Merkezi Geçici Olarak Kapandı Paris Medya Merkezi Geçici Olarak Kapandı
Rus Savaş Gemileri Bu Yaz İkinci Kez Küba’da Rus Savaş Gemileri Bu Yaz İkinci Kez Küba’da
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü