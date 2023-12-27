Netanyahu: Kürtlere soykırım uygulayan Erdoğan ahlak dersi verecek son kişidir

Netanyahu, "Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan, ahlak dersi verecek son kişidir" dedi.

Netanyahu: Kürtlere soykırım uygulayan Erdoğan ahlak dersi verecek son kişidir

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine 'Hitler' diyerek hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Netanyahu, "Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan, ahlak dersi verecek son kişidir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan ABD'den her türlü destek geliyor. 20 bini aşkın Gazzeli'yi bunlar öldürdüler. Mazlumun yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalandı. Gazzeli bilim insanları aileleriyle birlikte şehit edildi. 2,5 milyon insanın kıyıma uğramasını içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Diplomatik alanda gösterilen onlarca çabaya rağmen yüzlerce Gazzeli'nin öldürülmesine engel olamadık. Bir Müslüman olarak hepsinden önemlisi insan olarak kendi iç dünyamızda bu zUlmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz."

Etiketler
Binyamin Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan
Eski first lady Melania Trump kendini izole etti: Kocasının kampanyasına katılmıyor Eski first lady Melania Trump kendini izole etti: Kocasının kampanyasına katılmıyor
İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 21 bin 110'a çıktı İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 21 bin 110'a çıktı
Birçok kişi faydasını bilmiyor meğer ev için en uygun çiçekmiş Birçok kişi faydasını bilmiyor meğer ev için en uygun çiçekmiş
Dev şirket iflas etti! Bir zamanların en büyük girişimleri arasındaydı Dev şirket iflas etti! Bir zamanların en büyük girişimleri arasındaydı
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı' Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'
Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu
Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin' Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için net rakam verdi