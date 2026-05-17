Netanyahu ile Trump Arasında Kritik İran Görüşmesi: Yeni Saldırı Dalgası mı Geliyor?

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump’ın İran'ı görüştü. Netanyahu’nun "Her senaryoya hazırlıklıyız” mesajını verdiği öğrenildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda İran'ı ele aldığı aktarıldı. ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan İsrailli yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti. Netanyahu, Çin ziyaretinden dönen Trump ile İran konusunda gün içinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline atıfta bulunan Netanyahu, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız” ifadelerini kullanmıştı. ABD ve İsrail'in gelecek hafta gibi erken bir tarihte İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA

