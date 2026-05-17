Küresel Ticaretin Kalbi Durdu: Hürmüz'de 2 Bin Gemi ve 20 Bin Personel Mahsur

Küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim büyüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, boğazdaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırlandığını açıkladı. Azizi, oluşturulacak sistemden yalnızca ticari gemiler ile İran’la iş birliği yapan tarafların yararlanabileceğini belirtti. Yeni mekanizma kapsamında geçiş ve özel hizmetler için ücret alınacağı da ifade edildi.

AVRUPA DA TEMASA GEÇTİ

İran devlet televizyonu ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde, Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin geçişlerinin ardından bazı Avrupa ülkelerinin de Devrim Muhafızları donanmasıyla temas kurarak geçiş izni için müzakerelere başladığı öne sürüldü. Hangi ülkelerin görüşme yürüttüğüne ilişkin ise isim verilmedi.

2 BİN GEMİ MAHSUR KALDI

Öte yandan İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla bölgede yaklaşık 2 bin gemi ile 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığını duyurdu. Haberde, bazı gemilerin İran’ın onayıyla geçiş yaptığı ancak sigorta sorunları, güvenlik riskleri ve artan gerilim nedeniyle çok sayıda geminin boğazdan çıkamadığı belirtildi. Bazı nakliye şirketlerinin ise gemi ve personel sigortalarını iptal ettiği iddia edildi.

Kaynak: AA