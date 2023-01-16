Nepal’de düşen uçağın karakutularına ulaşıldı

Nepal’de düşen yolcu uçağının karakutuları bulundu. Katmandu Havaalanı yetkilisi Teknath Sitaula, karakutuların iyi durumda ve hasarsız göründüğünü söyledi.

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Nepal’de düşen uçağın karakutularına ulaşıldı

Nepal'de dün düşen yolcu uçağının enkazının bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor. Polis memuru Ajay K.C. yaptığı açıklamada, havanın kararmasının ardından arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlatıldığını söyledi. Kayıp olan 4 kişiye henüz ulaşılamadığını belirten polis memuru, bulutlu hava ve düşük görüş mesafesinin arama çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti. Polis Sözcüsü Gyan Bahadur Khadka ise Pokhara Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne götürülen cansız bedenlerden yalnızca 26’sının kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin kokpit kayıtları ile uçuş verilerinin yer aldığı karakutuları bulduğu belirtildi. Katmandu Havaalanı yetkilisi Teknath Sitaula, karakutuların iyi durumda ve hasarsız göründüğünü söyledi.

Dün başkent Katmandu'dan 4’ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, enkazda 68 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Kazanın ardından Başbakan Pushpa Kamal Dahal, ülke genelinde ulusal yas ilan etmişti.

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından 8’inin bulunduğu Nepal’de 2000 yılından bu yana meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında 350 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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